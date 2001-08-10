В Южно-Сахалинске задержали иностранца за кражу проданного им автомобиля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске полиция задержала 32-летнего иностранного гражданина, похитившего автомобиль, который он ранее продал. Ущерб от преступления составил 100 тысяч рублей, а самоуверенного вора выдала поломка угнанной машины.

Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, 19 июня 46-летний местный житель обратился в полицию с заявлением о краже автомобиля. Оперативники уголовного розыска быстро вышли на след подозреваемого - им оказался 32-летний иностранец, который ранее являлся владельцем этого транспортного средства.

Как установили следователи, подозреваемый сначала продал машину своему знакомому, а тот перепродал ее потерпевшему. Увидев свой бывший автомобиль на парковке, иностранец решил его похитить. Он воспользовался запасными ключами, которые почему-то оставил у себя после продажи, завел машину и попытался скрыться. Однако судьба сыграла с вором злую шутку - автомобиль сломался по дороге.

Не справившись с поломкой, злоумышленник вызвал эвакуатор, который доставил машину в автосервис. Именно там полицейские и задержали подозреваемого, изъяв угнанный автомобиль. Сейчас следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба). В отношении фигуранта суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.