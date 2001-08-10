В Южно-Сахалинске задержали иностранца за кражу проданного им автомобиля
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске полиция задержала 32-летнего иностранного гражданина, похитившего автомобиль, который он ранее продал. Ущерб от преступления составил 100 тысяч рублей, а самоуверенного вора выдала поломка угнанной машины.
Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, 19 июня 46-летний местный житель обратился в полицию с заявлением о краже автомобиля. Оперативники уголовного розыска быстро вышли на след подозреваемого - им оказался 32-летний иностранец, который ранее являлся владельцем этого транспортного средства.
Как установили следователи, подозреваемый сначала продал машину своему знакомому, а тот перепродал ее потерпевшему. Увидев свой бывший автомобиль на парковке, иностранец решил его похитить. Он воспользовался запасными ключами, которые почему-то оставил у себя после продажи, завел машину и попытался скрыться. Однако судьба сыграла с вором злую шутку - автомобиль сломался по дороге.
Не справившись с поломкой, злоумышленник вызвал эвакуатор, который доставил машину в автосервис. Именно там полицейские и задержали подозреваемого, изъяв угнанный автомобиль. Сейчас следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба). В отношении фигуранта суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.
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