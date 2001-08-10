На Камчатке пьяная автомобилистка напала на полицейского

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Вилючинске пойдёт под суд женщина, в пьяном виде напавшая на сотрудника полиции. Агрессорша не только нецензурно обругала сотрудника полиции, но и несколько раз ударила его, сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на краевой следком.

Инцидент произошёл ночью с 12 на 13 июня текущего года. Сотрудники полиции остановили автомобиль, за рулём которого находилась ранее судимая 46-летняя женщина. Дама была нетрезва и во время оформления нарушения рассвирепела. "Она публично высказала в адрес полицейского оскорбления в грубой нецензурной форме, а затем с силой нанесла удары в область спины, груди и шеи сотрудника полиции, чем причинила ему физическую боль", - описали правоохранители.

Против скандалистки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 и статье 319. Придя в себя, горожанка полностью признала свою вину.

В настоящее время расследование преступления завершено, материалы дела переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи дела в суд. Женщине может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.