Сахалинские автоинспекторы за сутки выявили 130 нарушений ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине не зафиксировали ни одного ДТП с пострадавшими, однако инспекторы ГИБДД выявили более 130 нарушений ПДД. Среди задержанных - 10 пьяных водителей и 8 человек, управлявших машинами без прав.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональной Госавтоинспекции, сотрудники ведомства провели масштабные профилактические рейды. В результате они отстранили от управления 10 водителей в состоянии опьянения и задержали 8 человек, либо лишенных прав, либо никогда их не имевших. Кроме того, инспекторы составили протоколы за выезд на встречную полосу, перевозку детей с нарушениями, езду с неисправным глушителем и другие правонарушения.

Стационарные камеры автоматической фиксации за сутки запечатлели 1947 случаев нарушений ПДД. Как рассказали Тихоокеанскому информационному агентству "Острова" в ЦАФАП ГИБДД, большую часть из них (1710) составило превышение скорости. Также водители игнорировали запрещающие сигналы светофора, выезжали на встречную полосу и не пропускали пешеходов.

За неуплаченные штрафы автоинспекторы возбудили 3 административных дела. Кроме того, на спецстоянки отправили 7 автомобилей нарушителей. В ведомстве подчеркивают, что контроль за дорожной дисциплиной продолжается.