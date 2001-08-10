Тихоокеанское
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Сахалинские автоинспекторы за сутки выявили 130 нарушений ПДД

Сахалинские автоинспекторы за сутки выявили 130 нарушений ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине не зафиксировали ни одного ДТП с пострадавшими, однако инспекторы ГИБДД выявили более 130 нарушений ПДД. Среди задержанных - 10 пьяных водителей и 8 человек, управлявших машинами без прав.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональной Госавтоинспекции, сотрудники ведомства провели масштабные профилактические рейды. В результате они отстранили от управления 10 водителей в состоянии опьянения и задержали 8 человек, либо лишенных прав, либо никогда их не имевших. Кроме того, инспекторы составили протоколы за выезд на встречную полосу, перевозку детей с нарушениями, езду с неисправным глушителем и другие правонарушения.

Стационарные камеры автоматической фиксации за сутки запечатлели 1947 случаев нарушений ПДД. Как рассказали Тихоокеанскому информационному агентству "Острова" в ЦАФАП ГИБДД, большую часть из них (1710) составило превышение скорости. Также водители игнорировали запрещающие сигналы светофора, выезжали на встречную полосу и не пропускали пешеходов.

За неуплаченные штрафы автоинспекторы возбудили 3 административных дела. Кроме того, на спецстоянки отправили 7 автомобилей нарушителей. В ведомстве подчеркивают, что контроль за дорожной дисциплиной продолжается.

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