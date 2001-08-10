На Камчатке на купленной дорогой надгробной плите стало проявляться "чужое лицо"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Скандал из-за надгробной плиты вспыхнул в Петропавловске-Камчатском. Горожанка в социальных сетях рассказала о том, что после смерти близкого человека она заказала памятник у местного индивидуального предпринимателя, сообщает ТК "41 Регион".
По словам женщины, выбрали один из дорогих вариантов, с готовым рисунком и установкой. Но из-за дождя, снега и солнца, как отмечает горожанка, в скором времени на надгробной плите стало проявляться "чужое лицо".
Заметив это, женщина поспешила обратиться к подрядчику за разъяснениями. Однако он, по ее словам, на контакт не идет. Женщина планирует обратиться к правоохранителям. Также она призвала жителей края проверить, на месте ли памятники их близких.
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