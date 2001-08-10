Тихоокеанское
информационное агентство
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16:35, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Камчатке на купленной дорогой надгробной плите стало проявляться "чужое лицо"

На Камчатке на купленной дорогой надгробной плите стало проявляться

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Скандал из-за надгробной плиты вспыхнул в Петропавловске-Камчатском. Горожанка в социальных сетях рассказала о том, что после смерти близкого человека она заказала памятник у местного индивидуального предпринимателя, сообщает ТК "41 Регион".

По словам женщины, выбрали один из дорогих вариантов, с готовым рисунком и установкой. Но из-за дождя, снега и солнца, как отмечает горожанка, в скором времени на надгробной плите стало проявляться "чужое лицо".

Заметив это, женщина поспешила обратиться к подрядчику за разъяснениями. Однако он, по ее словам, на контакт не идет. Женщина планирует обратиться к правоохранителям. Также она призвала жителей края проверить, на месте ли памятники их близких.

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