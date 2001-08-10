Тихоокеанское
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25 Июня 2025
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12:01, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске пенсионер на "Ниве" вылетел на встречку и врезался в бордюр

В Южно-Сахалинске пенсионер на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пенсионер на отечественном автомобиле устроил ДТП на кольце в Южно-Сахалинске 24 июня. Сам водитель получил небольшие травмы, другие машины не зацепило, пишет astv.ru.

Очевидец рассказал astv.ru, что в 8:45 70-летний водитель на Lada выехал на полосу встречного движения на кольцевом перекрестке Ленина-Пуркаева. Встречные машины ушли от столкновения, пострадавших нет.

"Водитель врезался в бордюр, ударился об руль головой, разбил нос. Он говорил нечетко, присутствовал запах алкоголя.  На место вызвали оперативные службы, медики оказали пострадавшему помощь на месте", - рассказали очевидцы.

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