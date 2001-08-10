Жительница Камчатки прописала в квартире более ста иностранцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке 38-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела о незаконной регистрации иностранных граждан на территории РФ. Ранее она уже была судима за такое же преступление, сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на УМВД России по Камчатскому краю.

В период с 15 марта по 5 мая 2025 года женщина незаконно зарегистрировала в своей квартире в доме на улице Пограничной в столице Камчатки 102 иностранных гражданина. При этом она не планировала в действительности предоставлять им жилье для проживания. За каждого прописанного она получала от 3 до 5 тысяч рублей.

В отношении предприимчивой местной жительницы возбудили уголовное дело. Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.