Жительница Камчатки прописала в квартире более ста иностранцев
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Камчатке 38-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела о незаконной регистрации иностранных граждан на территории РФ. Ранее она уже была судима за такое же преступление, сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на УМВД России по Камчатскому краю.
В период с 15 марта по 5 мая 2025 года женщина незаконно зарегистрировала в своей квартире в доме на улице Пограничной в столице Камчатки 102 иностранных гражданина. При этом она не планировала в действительности предоставлять им жилье для проживания. За каждого прописанного она получала от 3 до 5 тысяч рублей.
В отношении предприимчивой местной жительницы возбудили уголовное дело. Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.
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