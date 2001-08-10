В Приморье в аварии пострадали пять человек, включая двоих детей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Приморье возбудили уголовное дело по ДТП в Хорольском районе, в котором пострадали 5 человек, в том числе двое детей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
По предварительной информации, на 47 км автодороги Михайловка-Турий рог в районе с. Благодатное Хорольского округа, водитель автомобиля УАЗ, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Toyota Ipsum.
В результате ДТП оба водителя и трое пассажиров Toyota Ipsum, в том числе 3-летний мальчик и 12-летняя девочка, получили множественные травмы и госпитализированы.
Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения".
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