Житель Невельска при задержании напал на полицейских

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Невельске 59-летний местный житель напал на сотрудников полиции при попытке задержания. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе СУ СК РФ по Сахалинской области, инцидент произошел 15 июня 2025 года. Полицейские прибыли по вызову о семейном конфликте на улице Советской, где подозреваемый сначала угрожал стражам порядка, а затем схватил одного из них за воротник и начал душить. После доставления в служебный автомобиль мужчина продолжил агрессивное поведение, нанеся удар ногой по руке сотрудника.

В настоящее время следственные органы проводят необходимые мероприятия по уголовному делу, возбужденному по части 1 статьи 318 УК РФ. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы за применение насилия к представителям власти.