Сахалинка украла креветки в магазине и продала их у входа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске 37-летняя местная жительница попала под уголовное дело за кражу креветок из магазина. Как установили полицейские, женщина не только похитила морепродукты, но и сразу же продала их у входа в торговую точку.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области, подозреваемая достала несколько упаковок креветок из морозильной камеры, спрятала их в сумку, а затем реализовала украденное первому встречному. Общий ущерб от ее действий составил 7 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска быстро установили личность злоумышленницы и возбудили дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Суд избрал в отношении женщины меру пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.