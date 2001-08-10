На Сахалине прокуратура взыскала с мошенника 10 тысяч рублей в пользу обманутой пенсионерки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поронайская городская прокуратура добилась взыскания денежной компенсации в пользу местной пенсионерки, ставшей жертвой мошенников. Суд обязал жителя Новосибирской области, чью банковскую карту использовали злоумышленники, вернуть пострадавшей более 10 тысяч рублей.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области, инцидент произошел в марте 2024 года. Мошенники похитили с телефона 69-летней женщины 4 тысячи рублей, переведя их на подставной банковский счет. Следственный отдел ОМВД по Поронайскому городскому округу возбудил уголовное дело по статье о краже денежных средств с банковского счета.

Прокуратура установила владельца счета, на который поступили украденные деньги, и подала иск в суд Барабинского района Новосибирской области. Мировой судья полностью удовлетворил требования прокурора, обязав ответчика вернуть не только похищенную сумму, но и проценты за пользование чужими средствами. Сейчас прокуратура контролирует исполнение судебного решения, которое еще не вступило в законную силу.