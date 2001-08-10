В Дальнем ребенок на электросамокате попал под машину

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В селе Дальнее произошло ДТП с участием ребенка на электросамокате. 22 июня около 19:15 47-летняя водитель Toyota Corolla Fielder сбила 10-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись с самоката.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального УГИБДД, инцидент произошел на переулке Алых Роз у дома 11А. Водитель двигалась в восточном направлении, когда совершила наезд на школьницу. В результате происшествия ребенок получил травмы различной степени тяжести.

Сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время устанавливают все обстоятельства аварии. По предварительным данным, одной из основных причин ДТП могло стать нарушение ПДД со стороны ребенка - движение на самокате по пешеходному переходу без спешивания. Однако полиция также проверяет действия водителя, включая возможное превышение скорости или несоблюдение правил проезда пешеходных переходов. Медики оперативно доставили пострадавшую в ближайшее медицинское учреждение.