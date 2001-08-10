Водитель Mitsubishi Pajero не справился с управлением и перевернулся на сахалинской трассе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На автодороге Корсаков – Новиково произошло серьезное ДТП с участием внедорожника. 22 июня 2025 года около 13:30 60-летний водитель Mitsubishi Pajero потерял контроль над автомобилем, что привело к съезду с проезжей части и опрокидыванию транспортного средства.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального УМВД, авария произошла на 76-м километре трассы. По предварительной информации, мужчина двигался из села Новиково в сторону Корсакова, когда не справился с управлением. В результате инцидента водитель получил телесные повреждения различной степени тяжести.

Сотрудники ГИБДД в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего. На месте работали следственно-оперативная группа и медики, которые оказали пострадавшему первую помощь. Полиция проверяет несколько версий случившегося, включая возможное нарушение ПДД или техническую неисправность автомобиля.