Сахалинские автоинспекторы задержали 28 водителей за грубые нарушения ПДД
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За неделю в Южно-Сахалинске сотрудники ГИБДД выявили десятки нарушений ПДД, задержав 28 водителей. Полиция изъяла их автомобили, а часть нарушителей привлекли к ответственности за управление транспортом без прав или с просроченными штрафами.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ГИБДД, рейд выявил массовые нарушения, включая выезд на встречную полосу, езду на незарегистрированных машинах, неправильную перевозку детей и использование запрещённой тонировки. Отдельно правоохранители проверили водителей, игнорирующих пешеходные переходы и дорожные знаки.
Помимо задержаний, инспекторы отправили на штрафстоянки 28 автомобилей - часть из-за неисправностей, таких как неработающие глушители. Ещё 16 водителей получили новые протоколы за неуплату старых штрафов. В ведомстве подчеркнули, что такие нарушения напрямую угрожают безопасности на дорогах.
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