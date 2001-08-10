Сахалинские автоинспекторы задержали 28 водителей за грубые нарушения ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За неделю в Южно-Сахалинске сотрудники ГИБДД выявили десятки нарушений ПДД, задержав 28 водителей. Полиция изъяла их автомобили, а часть нарушителей привлекли к ответственности за управление транспортом без прав или с просроченными штрафами.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ГИБДД, рейд выявил массовые нарушения, включая выезд на встречную полосу, езду на незарегистрированных машинах, неправильную перевозку детей и использование запрещённой тонировки. Отдельно правоохранители проверили водителей, игнорирующих пешеходные переходы и дорожные знаки.

Помимо задержаний, инспекторы отправили на штрафстоянки 28 автомобилей - часть из-за неисправностей, таких как неработающие глушители. Ещё 16 водителей получили новые протоколы за неуплату старых штрафов. В ведомстве подчеркнули, что такие нарушения напрямую угрожают безопасности на дорогах.