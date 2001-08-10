Тихоокеанское
информационное агентство
18 Июня 2025
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17:53, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинской транспортной прокуратурой организована проверка по факту посадки на мель судна «Грей» в Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

17 июня 2025 года в территориальном море в районе острова Кунашир (мыс. Южно-Курильский) допущена посадка на мель судна «Грей», груженного рыбопродукцией.

По предварительной информации, разлива нефтепродуктов не допущено. Пострадавших нет. На борту находится 7 членов экипажа. Ситуация на контроле Сахалинской транспортной прокуратуры, судно ожидает буксировки.

Сахалинской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности мореплавания.

Также прокуратурой контролируется ход доследственной проверки Восточного МСУТ СК России.   

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