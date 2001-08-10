Тихоокеанское
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15:39, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске завершились мероприятия партпроекта «Безопасные дороги»

В Южно-Сахалинске завершились мероприятия партпроекта «Безопасные дороги»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске подвели итоги мероприятий, организованных в рамках федерального партийного проекта «Безопасные дороги». Два тематических конкурса объединили учащихся и педагогов образовательных учреждений города. Муниципальный этап конкурса детских рисунков продемонстрировал, как школьники разных возрастов видят важность соблюдения правил дорожного движения. Работы участников отражали различные аспекты безопасности на дорогах - от правил перехода проезжей части до важности светоотражающих элементов. Параллельно проходил смотр-конкурс среди образовательных учреждений, где педагоги представили свои методики обучения детей правилам дорожного движения. Участники показали интересные подходы к созданию учебных пространств по безопасности дорожного движения. «Эти мероприятия - важная часть нашей постоянной работы по формированию культуры безопасного поведения, - отметил региональный координатор партпроекта Александр Гринберг. - Особенно ценно, что в процесс вовлечены все участники образовательного процесса». Мероприятия прошли при поддержке Департамента образования областного центра и учебных заведений региона. В ближайшее время состоится церемония награждения победителей. Напомним, что модернизация региональной системы образования является частью Народной программы партии «Единая Россия».

 

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