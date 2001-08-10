Поронайские пожарные не дали сгореть бане
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую службу Поронайского пожарно-спасательного отряда 10 июня в 02 часов 57 минут. Через девять минут работники отряда прибыли на улицу Восточную и приступили к тушению. К этому моменту на месте возгорания горела баня на площади 2 кв. метра.
Локализовать очаг горения огнеборцам удалось в 03 часов 24 минут, а в 04 часов 25 минут пожар был полностью ликвидирован.
В тушении огня принимали участие работники пожарно-спасательный части: № 32 г. Поронайск. На ликвидации возгорания было задействовано 6 человек личного состава и 2 единицы техники.
Погибших и пострадавших нет.
Причины пожара устанавливаются.
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