В Александровск-Сахалинском потушили крышу многоквартирного дома.

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую службу Александровск-Сахалинского пожарно-спасательного отряда 4 июня в 16 часов 50 минут. Через три минуты работники отряда прибыли на место возгорания и приступили к тушению. К этому моменту на ул. Красноормейская д. 34 наблюдалось сильное задымление крыши на площади 900 кв. метров.

Локализовать очаг горения огнеборцам удалось в 19 часов 00 минут, а в 20 часов 46 минут пожар был полностью ликвидирован.

В тушении огня принимали участие работники пожарно-спасательный части: №46 г. Александровск-Сахалинский. На ликвидации возгорания было задействовано 20 человек личного состава и 4 единицы техники.

В ходе спасательных работ из дома было эвакуировано 35 человек, из них 5 - с помощью спасательных устройств.

Погибших и пострадавших нет.

Причины пожара устанавливаются.