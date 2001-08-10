Тихоокеанское
информационное агентство
4 Июня 2025
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Сахалинская транспортная прокуратура держит на контроле ситуацию с возгоранием судна в Японском море
15:40, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинская транспортная прокуратура держит на контроле ситуацию с возгоранием судна в Японском море

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По предварительным данным, 04.06.2025 на судне «Айсберг» (порт регистрации Корсаков, Сахалинская область), находящемся в Японском море и следовавшем в Республику Корея, произошел пожар.

Пострадавших нет, члены экипажа эвакуированы.

Сахалинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности мореплавания.

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