Сахалинская транспортная прокуратура держит на контроле ситуацию с возгоранием судна в Японском море
15:40, | Новости происшествий Сахалина и Курил
Сахалинская транспортная прокуратура держит на контроле ситуацию с возгоранием судна в Японском море
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По предварительным данным, 04.06.2025 на судне «Айсберг» (порт регистрации Корсаков, Сахалинская область), находящемся в Японском море и следовавшем в Республику Корея, произошел пожар.
Пострадавших нет, члены экипажа эвакуированы.
Сахалинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности мореплавания.
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