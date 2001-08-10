Тихоокеанское
информационное агентство
4 Июня 2025
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В Шахтёрске горел автомобиль
13:35, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Шахтёрске горел автомобиль

В Шахтёрске горел автомобиль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сообщение о возгорании автомобиля в пгт. Шахтёрск поступило в диспетчерскую службу Углегорского  пожарно-спасательного отряда 3 июня в  22 часа 27 минут. Через  2 минуты работники отряда прибыли в район ул. Ленина 15а  и приступили к тушению. К этому моменту горел открытым пламенем автомобиль и рядом лежащий мусор на площади 16 кв. метров.

Локализовать очаг горения работникам пожарно-спасательной службы удалось в 22 часа 32 минуты, а в 22 часа 51 минуту пожар был полностью ликвидирован. 

В тушении огня принимали участие  пожарно-спасательная часть № 18 пгт. Шахтёрск.

В тушении было задействовано 4 человека личного состава и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет.

Причины пожара устанавливаются.

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