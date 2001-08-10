В Шахтёрске горел автомобиль
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сообщение о возгорании автомобиля в пгт. Шахтёрск поступило в диспетчерскую службу Углегорского пожарно-спасательного отряда 3 июня в 22 часа 27 минут. Через 2 минуты работники отряда прибыли в район ул. Ленина 15а и приступили к тушению. К этому моменту горел открытым пламенем автомобиль и рядом лежащий мусор на площади 16 кв. метров.
Локализовать очаг горения работникам пожарно-спасательной службы удалось в 22 часа 32 минуты, а в 22 часа 51 минуту пожар был полностью ликвидирован.
В тушении огня принимали участие пожарно-спасательная часть № 18 пгт. Шахтёрск.
В тушении было задействовано 4 человека личного состава и 1 единица техники.
Погибших и пострадавших нет.
Причины пожара устанавливаются.
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