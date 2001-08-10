Сахалинец стал фигурантом уголовного дела за езду в состоянии опьянения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Отделом дознания ОМВД России по городскому округу «Долинский» возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1962 года рождения. Выяснилось, что 19 мая в селе Быков сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен легковой автомобиль под управлением вышеуказанного гражданина, у которого имелись явные признаки алкогольного опьянения, такие как сильный запах спиртного и несвязная речь. Водителю было предложено пройти освидетельствование на состояния алкогольного опьянения с помощью алкотестера. В результате прибор показал степень опьянения 0,747 мл/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе. В ходе дальнейшей проверки также выяснилось, что мужчина уже лишен права управления транспортным средством за аналогичное правонарушение на срок 1 год и 6 месяцев и срок наказания еще не вышел.
В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние).
Материал подготовлен на основании предварительных данных
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