Работники Невельского пожарно-спасательного отряда ликвидировали последствия ДТП

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

30 мая на 18 км. автодорогеи Невельск-Огоньки водитель бензовоза SCANIA не справился с управлением, транспортное средство совершило опрокидывание, в следствии чего произошёл разлив топлива на обочину.

В 19 час. 11 мин. о ДТП стало известно диспетчеру Невельского пожарно-спасательного отряда, в 10:31 на место ДТП прибыл личный состав пожарно-спасательной части № 12 г. Невельск.

Водитель бензовоза не пострадал. Работники пожарно-спасательного отряда отключили АКБ у автомобиля, чтобы предотвратить короткое замыкание, и смыли разлитое топливо с дорожного полотна.

Убедившись что никакой опасности для окружающих спец-техника больше не представляет, пожарные проследовали в подразделение.

Всего на выезд по сообщению о ДТП было задействовано 3 человека личного состава, и 1 единица техники.