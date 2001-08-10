Следственный комитет Сахалинской области разыскивает пропавшего мужчину

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

СУ СК РФ по Сахалинской области расследуется уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения Мартина Юрия Олеговича, 05.04.1965 года рождения, который в утреннее время 14.09.2024 покинул место своего проживания, расположенное в с. Чехов Холмского района Сахалинской области, после чего не вернулся. До настоящего времени местонахождение Мартина Ю.О. не установлено.

Примеры разыскиваемого: рост 175 см, среднего телосложения, волосы темные, носит очки для зрения, имеет нарушения памяти.

На момент исчезновения Мартин Ю.О. был одет в камуфлированные куртку и брюки, вязаную шапку синего цвета с козырьком, кроссовки черного цвета.

Всем, кому что-либо известно о месте нахождения разыскиваемого Мартина Ю.О., просьба обращаться по номерам телефонов: 8 (4242) 780735, 8 (4243) 320070, 8 962 113 1064, 8 962 101 0301.