Сахалинскую фирму наказали за нарушение условий хранения минтая

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Россельхознадзор вынес предупреждение сахалинской фирме "Посейдон" за нарушение температурного режима при транспортировке и хранении 19,8 тонн мороженого филе минтая. Как сообщили ТИА "Острова" в Приморском межрегиональном управлении ведомства, проверка выявила, что температура продукции составляла -16,9°С и -17,1°С при требуемых -18°С.

Инспекторы обнаружили нарушения во время проверки на территории ООО "ДВ Порт" во Владивостоке. "Продукция не соответствовала требованиям технического регламента о безопасности рыбы, поэтому мы направили ее на дозаморозку", - пояснили в Россельхознадзоре. Ведомство возбудило административное дело по статье 14.43 КоАП РФ.

28 мая суд рассмотрел дело и вынес решение о предупреждении компании, так как нарушение было допущено впервые. Как рассказали ТИА "Острова" в управлении Россельхознадзора, предприятие избежало более строгого наказания благодаря отсутствию подобных нарушений в прошлом.