12:38, | Новости происшествий Сахалина и Курил
В Южно-Сахалинск электросамокатчик сбил пенсионерку и скрылся
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске днём 20 мая электросамокатчик сбил на тротуаре пожилую женщину и скрылся. Пенсионерка получила травмы и сама обратилась в больницу. Теперь виновного разыскивает полиция, пишет astv.ru.
Происшествие случилось в период с 15:00 до 15:30 в районе дома №21 на Коммунистическом проспекте. Водителю электросамоката на вид 30 лет. По словам пострадавшей, он был в серой одежде, с бородой.
ГАИ Южно-Сахалинска разыскивает очевидцев случившегося и нарушителя на самокате. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят обращаться по телефону: 789-844.
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