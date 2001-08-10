В Южно-Сахалинск электросамокатчик сбил пенсионерку и скрылся

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске днём 20 мая электросамокатчик сбил на тротуаре пожилую женщину и скрылся. Пенсионерка получила травмы и сама обратилась в больницу. Теперь виновного разыскивает полиция, пишет astv.ru.

Происшествие случилось в период с 15:00 до 15:30 в районе дома №21 на Коммунистическом проспекте. Водителю электросамоката на вид 30 лет. По словам пострадавшей, он был в серой одежде, с бородой.

ГАИ Южно-Сахалинска разыскивает очевидцев случившегося и нарушителя на самокате. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят обращаться по телефону: 789-844.