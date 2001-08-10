В Южно-Сахалинске задержали мошенника, обманувшего девушку на 50 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске полиция задержала 37-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве - он выдал себя за собственника квартиры и получил от девушки 50 тысяч рублей, пообещав сдать жильё в аренду. Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции, потерпевшая поверила мужчине, однако после передачи средств он прекратил выходить на связь, что и заставило обратиться в правоохранительные органы.

Инцидент произошёл ранее, когда подозреваемый решил воспользоваться отсутствием родителей и сдать их квартиру. Он разместил объявление в интернете, и связь с ним установила 20-летняя девушка, желающая арендовать жильё. Потерпевшая встретилась с мужчиной в указанной квартире, где тот уверил её, что заселение возможно через 10 дней. Доверившись, заявительница передала ему 50 тысяч рублей и начала ожидать дальнейших указаний. Однако мужчина перестал отвечать на звонки, и девушка поняла, что стала жертвой обмана. Установлено, что родители фигуранта не знали о его действиях и не давали согласия на сдачу недвижимости. Похищенные деньги злоумышленник потратил на свои нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ — мошенничество, причинившее значительный ущерб гражданину. В отношении подозреваемого, который имеет судимости, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Следственные органы продолжают сбор доказательственной базы и проверку возможных аналогичных эпизодов.