Водитель Toyota сбил пешехода на переходе в центре Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

28 мая 2025 года в 13:00 на оживленном перекрестке улицы Пограничной и проспекта Мира автомобиль Toyota Regius Ace сбил женщину, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу. По предварительным данным, 34-летняя пешеход получила телесные повреждения в результате наезда, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

За рулем Toyota находился 42-летний водитель. Мужчина двигался по улице Пограничной в западном направлении и, поворачивая направо на проспект Мира, нарушил правила дорожного движения. Он не предоставил преимущество в движении пешеходу, находившемуся на переходе при разрешающем сигнале светофора.

В результате ДТП пострадавшая женщина получила травмы. Сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая точный характер повреждений у пешехода и возможные дополнительные факторы аварии.