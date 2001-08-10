Сахалинские автоинспекторы выявили 143 нарушения ПДД за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние 24 часа на дорогах Сахалина произошло одно дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек получил травмы. Параллельно сотрудники Госавтоинспекции в ходе профилактических мероприятий выявили 143 нарушения Правил дорожного движения, задержав четырех пьяных водителей и 15 граждан, не имевших права управления транспортными средствами, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Автоинспекторы отстранили от руля четырех водителей, находившихся в состоянии опьянения. Еще 15 человек задержали за управление автомобилем без водительских прав либо после лишения такого права судом. Среди других выявленных нарушений: выезд на встречную полосу (3 случая), управление незарегистрированным ТС (1), непристегнутые ремни безопасности (4 водителя), чрезмерная тонировка стекол (22), нарушение правил перевозки детей (9), эксплуатация неисправных транспортных средств (2 по глушителям), непредоставление преимущества пешеходу (1) и игнорирование дорожных знаков и правил стоянки (1). Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе регионального УМВД, полицейские также составили 5 административных материалов на водителей, просрочивших уплату штрафов ГИБДД, и задержали 8 автомобилей с помещением их на спецстоянку.

Стационарные комплексы фото- и видеофиксации за сутки зарегистрировали 807 нарушений ПДД. Сотрудники Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) ГИБДД привлекли к ответственности водителей за выезд на встречку (9), превышение скорости (698), движение на запрещающий сигнал светофора (19) и непристегнутые ремни безопасности (27).