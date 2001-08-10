Полиция Долинска задержала гостя, похитившего ноутбук у хозяина квартиры
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Долинске сотрудники полиции задержали подозреваемого в хищении ноутбука на сумму 27 тысяч рублей, который он похитил у своего же временного хозяина. Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции, инцидент произошел после того, как гость, проживавший у потерпевшего почти месяц, был попрошен освободить квартиру и решил воспользоваться моментом, чтобы забрать чужое имущество.
Согласно предоставленной информации, 26 мая в дежурную часть ОМВД России по городскому округу «Долинский» обратился местный житель с заявлением о пропаже ноутбука. Сотрудники уголовного розыска в течение суток установили личность подозреваемого — жителя Московской области 1996 года рождения. Выяснилось, что с 9 по 26 мая мужчина проживал у потерпевшего как гость. После того как его попросили покинуть квартиру, подозреваемый, собирая свои вещи, тайно забрал ноутбук и скрылся. Позднее он продал похищенное случайному прохожему на улице.
Полицейские изъяли украденный ноутбук, и в ближайшее время устройство вернут законному владельцу. По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ — кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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