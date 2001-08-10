Жителям Владимировки грозят штрафы за самовольное подключение к водоснабжению
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители Владимировки столкнулись с перебоями водоснабжения из-за незаконных подключений — к такому выводу пришли специалисты «РВК-Сахалин» после проверки обращений граждан. Как сообщает ТИА «Острова» в пресс-службе компании, в одном из домов на улице Рабочей обнаружили несанкционированную врезку в центральную сеть, которая действовала длительное время. Теперь нарушителям грозят не только штрафы, но и необходимость оплатить незаконно потреблённый ресурс.
Коммерческий директор «РВК-Сахалин» Юлия Кириллова пояснила, что самовольные подключения к магистральным сетям — распространённая проблема в частном секторе. «Владельцы часто избегают официального оформления, пытаясь сэкономить, но такие действия нарушают работу всей системы, — отметила Кириллова. — Например, в многоквартирных домах зона ответственности водоканала заканчивается у стены здания, а в частном секторе сети на участках принадлежат собственникам». По её словам, нелегальные врезки не только приводят к потерям ресурса, но и угрожают качеству воды из-за отсутствия очистки труб, а также провоцируют аварии из-за перепадов давления.
Ситуация обострилась на фоне массового подключения Владимировки к центральному водоснабжению. Для большинства жителей это долгожданное событие, однако те, кто годами пользовался ресурсом незаконно, теперь вынуждены легализовать подключения. «РВК-Сахалин» призывает собственников проверить документы: отсутствие договора с водоканалом или квитанций за воду почти всегда указывает на нарушение. Подать заявку на легальное подключение можно через офис компании или мобильное приложение «Мой водоканал».
Как рассказали ТИА «Острова» в «РВК-Сахалин», борьба с нелегальными врезками станет приоритетом в 2025 году. Ресурсоснабжающая организация планирует усилить мониторинг сетей и ужесточить контроль за новыми подключениями, чтобы предотвратить аварии и обеспечить справедливый доступ к воде для всех жителей.
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