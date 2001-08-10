СФР предупреждает сахалинцев о новых схемах пенсионных мошенников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинское отделение Социального фонда России предупреждает жителей региона о новых схемах телефонного мошенничества. Аферисты, представляясь сотрудниками социальных служб, пытаются получить доступ к персональным данным и средствам граждан, особенно пенсионеров.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального отделения СФР, мошенники используют различные предлоги: от предложений о перерасчете пенсий до угроз прекращения выплат. "Злоумышленники могут представляться юристами, курьерами пенсионных выплат или социальными работниками, - пояснили в фонде. - Их главная цель - выманить у людей конфиденциальную информацию или коды из СМС".

Специалисты фонда настоятельно рекомендуют островитянам соблюдать простые правила безопасности: никогда не сообщать посторонним паспортные данные, реквизиты банковских карт, пароли от личного кабинета на госуслугах и коды из сообщений. Все услуги по назначению и перерасчету пенсий и пособий клиентские службы СФР оказывают бесплатно. При подозрительных звонках следует немедленно прекратить разговор и обратиться за консультацией по официальному телефону контакт-центра: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).