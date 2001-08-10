Тихоокеанское
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11:02, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Очевидцы спасли водителя из горящего Renault на трассе Корсаков – Новиково

Очевидцы спасли водителя из горящего Renault на трассе Корсаков – Новиково

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

27 мая на 27-м километре автодороги Корсаков - Новиково произошло дорожно-транспортное происшествие с возгоранием автомобиля. Очевидцы успели спасти водителя до прибытия экстренных служб, которые оперативно ликвидировали пожар.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области", информация о ДТП поступила диспетчеру Новиковского пожарно-спасательного отряда в 17:53. Уже через 17 минут, в 18:10, на место происшествия прибыл расчет отдельного поста пожарно-спасательной части №22 из села Озёрское. К их приезду очевидцы уже деблокировали пострадавшего водителя и перенесли его на безопасное расстояние.

Легковой автомобиль Renault полностью охватило открытое пламенем. Специалистам потребовалось всего 5 минут, чтобы локализовать возгорание, а к 18:30 они полностью ликвидировали пожар. После тщательной проверки, подтвердившей отсутствие угрозы для окружающих, расчет вернулся в подразделение. Водителя передали бригаде скорой медицинской помощи. На месте происшествия работали 2 спасателя и единица техники.

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