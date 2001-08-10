На Камчатке с ресторана требуют пять миллионов рублей за украденное названия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Владелец прав на серию товарных знаков "BUTCHER" и "БУТЧЕР" обратился в арбитражный суд Камчатского края с иском к камчатскому мясному ресторану, использовавшему его название, пишет ИА "Кам 24", ссылаясь на арбитражный суд Камчатского края

Права на торговый знак заявитель оформил в 2016 году. В интернете владелец названия нашёл сайт и ВК-группу, в названии которых фигурирует обозначение "BUTCHER". Оказалось, что его использует ООО "Кам-опт", предлагающее услуги мясного ресторана.

По информации правообладателя, он попросил камчатских предпринимателей прекратить незаконное использование обозначения, однако ответчик проигнорировал требование.

При обращении в суд правообладатель предоставил доказательства - кассовый чек из камчатского ресторана, фото вывески, а также скриншоты интернет-страниц.

Истец требует, чтобы ООО "КАМ-ОПТ" не только сменило имя, но и выплатило ему 5 миллионов рублей в качестве компенсации за незаконное использование названия "BUTCHER".

Арбитражный суд Камчатского края принял исковое заявление и возбудил производство по делу. Предварительное судебное заседание назначено на 23 июня 2025 года.