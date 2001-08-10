В Приморье возмутились мягким наказанием для мигрантов-насильников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
15 июня 2024 года во Владивостоке произошло ужасное преступление - на пляже бухты "Лазурная" четверо мужчин напали на 22-летнюю девушку и совершили насилие. Один из преступников уже не привлечен к ответственности из-за смерти, но трое других получили, по мнению не только общественности, но и прокуратуры, слишком мягкий приговор, сообщает РИА VladNews со ссылкой на краевое ведомство.
Максимальная санкция по статье о насилии - до 10 лет лишения свободы. Государственный обвинитель настаивал на суровом наказании - по 9 лет каждому, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Однако суд удивил - виновных осудили всего на 5-5,5 лет. Такое решение вызвало возмущение прокуратуры, которая считает наказание недостаточно строгим для столь тяжкого преступления.
Прокуратура Советского района Владивостока подала апелляцию в Приморский краевой суд с требованием увеличить сроки до максимума. Дело находится под пристальным контролем, и люди ждут справедливого решения.
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