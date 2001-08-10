Тихоокеанское
информационное агентство
29 Мая 2025
Сейчас 05:21
79,60|90,34
Полиция Долинска задержала гостя, похитившего ноутбук у хозяина квартиры
08:37, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине за сутки произошло три ДТП с пятью пострадавшими

На Сахалине за сутки произошло три ДТП с пятью пострадавшими

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние сутки на Сахалине произошло три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали пять человек. При этом сотрудники ГИБДД выявили более 120 нарушений ПДД, включая задержание нетрезвых и лишенных прав водителей, а камеры автоматической фиксации запечатлели еще 1 525 случаев нарушений.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном управлении Госавтоинспекции, за прошедшие 24 часа инспекторы провели профилактические рейды, в ходе которых задержали четырех нетрезвых водителей и 18 человек, управлявших машинами без прав либо лишенных водительских удостоверений. Кроме того, полицейские составили протоколы за выезд на встречную полосу, тонировку стекол, перевозку детей с нарушениями и другие правонарушения. Восемь автомобилей отправили на штрафстоянку.

Стационарные камеры фиксации за сутки зарегистрировали 1525 нарушений, среди которых лидирует превышение скорости - 1355 случаев. Также автоматика зафиксировала 19 случаев выезда на встречную полосу, 25 проездов на красный свет и 45 фактов непристегнутых ремней безопасности. Как рассказали Тихоокеанскому информационному агентству "Острова" в ЦАФАП ГИБДД, все материалы направлены для привлечения виновных к ответственности.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?