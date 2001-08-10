На Сахалине за сутки произошло три ДТП с пятью пострадавшими

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние сутки на Сахалине произошло три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали пять человек. При этом сотрудники ГИБДД выявили более 120 нарушений ПДД, включая задержание нетрезвых и лишенных прав водителей, а камеры автоматической фиксации запечатлели еще 1 525 случаев нарушений.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном управлении Госавтоинспекции, за прошедшие 24 часа инспекторы провели профилактические рейды, в ходе которых задержали четырех нетрезвых водителей и 18 человек, управлявших машинами без прав либо лишенных водительских удостоверений. Кроме того, полицейские составили протоколы за выезд на встречную полосу, тонировку стекол, перевозку детей с нарушениями и другие правонарушения. Восемь автомобилей отправили на штрафстоянку.

Стационарные камеры фиксации за сутки зарегистрировали 1525 нарушений, среди которых лидирует превышение скорости - 1355 случаев. Также автоматика зафиксировала 19 случаев выезда на встречную полосу, 25 проездов на красный свет и 45 фактов непристегнутых ремней безопасности. Как рассказали Тихоокеанскому информационному агентству "Острова" в ЦАФАП ГИБДД, все материалы направлены для привлечения виновных к ответственности.