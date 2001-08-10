Сахалинка незаконно зарегистрировала у себя 26 иностранцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске раскрыли случай, связанный с фиктивной регистрацией иностранных граждан. Женщина 1990 года рождения воспользовалась услугами портала «Госуслуг» и зарегистрировала в своем доме 26 граждан других стран, не имея намерения предоставить им жилье.

Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, в ходе проверки выяснилось, что все зарегистрированные лица никогда не проживали по указанному адресу, а женщина не собиралась их принимать. Полицейские установили, что обозначенное регистрационное место не соответствует реальности, и данный факт требует дальнейшего расследования.

Фигурантка может быть привлечена к ответственности за нарушение законодательства, согласно статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данная статья подразумевает наказание за фиктивную постановку на учет иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в России. Ситуация с фиктивной регистрацией вызывает беспокойство среди местных властей, которые планируют продолжить мониторинг и контроль в данной области.