Сахалинские банки выявили две фальшивые купюры в первом квартале 2025 года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В январе-марте 2025 года кассиры банков Сахалинской области обнаружили две фальшивые банкноты Банка России. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выявленных подделок снизилось: в 2024 году специалисты выявили три фальшивые купюры.
Как сообщили ТИА "Острова" в Отделении Банка России по Сахалинской области, в этом году выявили поддельную 1000-рублевую купюру образца 2004 года и 5000-рублевую банкноту 1997 года. «Крупные номиналы традиционно чаще подделывают, поэтому Банк России постоянно модернизирует банкноты, усиливая их защиту», — пояснил Виталий Черкавский, заместитель начальника отдела наличного денежного обращения.
На Сахалине уже появились обновленные 100- и 5000-рублевые купюры с измененным дизайном и дополнительными защитными элементами. При этом старые банкноты остаются законным платежным средством и обменивать их не требуется. Проверить подлинность денег можно в специальном разделе на сайте Банка России или через мобильное приложение «Банкноты Банка России».
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