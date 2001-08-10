Тихоокеанское
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09:32, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Амурской области полицейского-взяточника отправят в колонию

В Амурской области полицейского-взяточника отправят в колонию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Свободном суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего старшего оперуполномоченного местного отдела полиции. Его признали виновным в получении взяток и покушении на взятку за бездействие при пресечении незаконной деятельности, сообщает ИА "Порт Амур" со ссылкой на прокуратуру Амурской области.

В июне 2024 года полицейский должен был получить 800 тысяч рублей за то, что не принимал меры по выявлению и пресечению незаконной добычи краснокнижных корней ясенца. Однако деньги ему так и не передали, потому что посредника задержали правоохранители.

Кроме этого, с июня 2022 по июль 2024 года амурчанин вместе с коллегой получил взятки на сумму 120 и 430 тысяч рублей за то, что не вмешивались в незаконную деятельность в сфере лесопользования.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Амурской области.

Свою вину мужчина признал в полном объеме, заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве.

Суд признал экс-полицейского виновным по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 290 УК РФ и назначил четыре года и шесть месяцев колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в размере два миллионов рублей и запретили занимать должности в государственных и правоохранительных органах на пять лет.

Бывший полицейский взят под стражу в зале суда.

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