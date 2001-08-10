На Сахалине произошло ДТП с двумя пострадавшими
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За последние 24 часа на дорогах Сахалина зафиксировали одно ДТП, в котором пострадали два человека. При этом сотрудники ГИБДД в ходе рейдов выявили 133 нарушения ПДД, а камеры автоматической фиксации запечатлели еще 2027 случаев несоблюдения правил.
Как сообщили ТИА "Острова" в региональной Госавтоинспекции, за прошедшие сутки инспекторы отстранили от управления двух водителей, находившихся в состоянии опьянения. Еще 12 человек задержали за управление автомобилем без прав либо после лишения водительского удостоверения. Кроме того, полицейские составили протоколы за выезд на встречную полосу (4 случая), езду с неоформленными машинами (2 водителя) и отсутствие ремней безопасности (6 нарушителей).
Стационарные комплексы фото- и видеофиксации за сутки выявили 2027 нарушений, включая 1516 случаев превышения скорости и 190 водителей, не пристегнувших ремни безопасности. Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) привлек к ответственности 31 водителя за выезд на встречку и 89 - за проезд на красный свет. Также на спецстоянки отправили 9 автомобилей, а 9 водителей получили штрафы за неуплату ранее выписанных санкций.
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