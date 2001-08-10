Ночной рейд ГИБДД на Сахалине выявил 11 пьяных водителей и подростка за рулём

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ночь с 23 на 24 мая 2025 года сотрудники ГИБДД Сахалинской области провели масштабный рейд, выявив 11 водителей в состоянии опьянения и 12 человек, управлявших транспортом без прав. Самым резонансным инцидентом стала остановка 15-летнего подростка за рулём автомобиля и применение оружия против пьяного беглеца в Холмске.

Как сообщает ТИА "Острова" в УМВД РФ по Сахалинской области, к операции привлекли экипажи ДПС, военную полицию и следователей. Три группы патрулировали Анивский, Невельский и Холмский районы, остальные контролировали Южно-Сахалинск, включая посёлки Санаторный, Синегорск и Ключи.

Около полуночи в Ново-Александровске инспекторы остановили автомобиль, за рулём которого находился 15-летний подросток. Его мать, разрешившая сыну управлять машиной, получила протокол по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ. Дело передали в комиссию по делам несовершеннолетних для привлечения её к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ.

Под утро в Холмске инспекторы применили огнестрельное оружие для остановки «Toyota Corolla», водитель которой игнорировал требования. После предупредительного выстрела в воздух сотрудники произвели прицельные выстрелы по колёсам. За рулём оказался нетрезвый 26-летний мужчина, ранее лишённый прав.

Всего за ночь выявили 23 нарушения. Напомним, в 2024 году в аналогичных рейдах задержали 170 пьяных водителей. Власти планируют ужесточить контроль за арендой авто несовершеннолетним и повысить штрафы за передачу управления лицам без прав.