Жительница Южно-Сахалинска украла телефон ребенка на детской площадке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске 55-летняя женщина похитила телефон несовершеннолетнего, оставленный на детской площадке, причинив ущерб на 89 тысяч рублей. Полиция оперативно установила личность подозреваемой, вернула гаджет владельцу и возбудила уголовное дело по статье о краже со значительным ущербом.
Как сообщает ТИА "Острова" в УМВД РФ по Сахалинской области, 37-летний отец мальчика обратился в полицию после пропажи телефона. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что ребенок оставил устройство на площадке во дворе, где его обнаружила подозреваемая, гулявшая с внучкой. Женщина забрала телефон для личного пользования, не предприняв попыток найти владельца.
Изъятый гаджет вернули законному собственнику. Сумма ущерба составила 89 тысяч рублей, что позволило квалифицировать действия по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба). Суд избрал в отношении фигурантки меру пресечения в виде подписки о невыезде.
В 2024 году в Южно-Сахалинске зафиксировали 12 аналогичных краж в общественных местах. Полиция призывает граждан не оставлять ценные вещи без присмотра и оперативно сообщать о находках в правоохранительные органы.
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