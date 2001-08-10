Квадроцикл съехал с трассы под Охотским, двое мужчин получили травмы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
25 мая 2025 года на 8-м километре автодороги «Охотское-Мальково» водитель квадроцикла не справился с управлением, что привело к съезду транспортного средства в правую обочину. В результате аварии 38-летний водитель и 39-летний пассажир получили телесные повреждения — сейчас их состояние стабилизировано, а полиция устанавливает причины происшествия.
Как сообщает ТИА "Острова" в УМВД РФ по Сахалинской области, инцидент произошел в 18:00. По предварительным данным, квадроцикл двигался в направлении Мальково, когда водитель допустил резкий маневр, приведший к потере контроля. Транспортное средство съехало в правую сторону по ходу движения, после чего оба мужчины получили ушибы и ссадины.
Пострадавших доставили в ближайшую больницу, где им оказали первую помощь. «Состояние пациентов не вызывает опасений — они находятся под наблюдением», - уточнили в медучреждении. Сотрудники ГИБДД проводят замеры на месте ДТП, опрашивают свидетелей и анализируют записи с камер наблюдения.
Напомним, в 2024 году на этом участке трассы произошло три аналогичных инцидента с участием квадроциклов. Власти региона планируют установить дополнительные предупреждающие знаки и ограничить скорость для внедорожников. Результаты проверки по текущему делу станут известны в течение недели.
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