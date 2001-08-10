В селе Онор горел гараж

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

23 мая утром спасатели оперативно ликвидировали возгорание гаража и веранды жилого дома в селе Онор. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе пожарно-спасательного отряда, слаженные действия огнеборцев не позволили огню перекинуться на соседние постройки.

В 8:46 утра диспетчерская служба получила сигнал о возгорании на улице Строительной. Уже к 9:02 на место прибыли расчеты пожарных частей из поселка Смирных, сел Онор и Рощино. Всего в тушении участвовали 14 спасателей и 4 единицы спецтехники. Огнеборцы локализовали очаг возгорания за 30 минут, а к 10:26 полностью ликвидировали пожар.

В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания. Как отметили в пожарной службе, своевременное прибытие расчетов и профессиональные действия спасателей предотвратили более серьезные последствия.