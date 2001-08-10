На Камчатке наркодиллер отмыл больше миллиона рублей через крипту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Петропавловске-Камчатском у 23-летнего парня, задержанного полицейскими, изъяли крупную партию наркотиков. При дальнейшем расследовании, оказалось, что это не единственное его преступление, пишет ИА «Кам 24», ссылаясь на управление МВД России по Камчатскому краю.

У молодого человека изъяли 15,90 грамма вещества «N-метилэфедрон», что составляет крупный размер. По версии следствия, наркотики предполагалось продать через интернет-магазин.

Как установили полицейские, для оплаты работы закладчиков бизнесмен получал биткоины, которые затем выводил на свои банковские карты, используя технологии блокчейн и через бота в известном мессенджере. Таким образом ему удалось получить 1 224 415 рублей. Эти деньги парень потратил на собственные нужды.

Против горожанина возбуждены уголовные дела – кроме ответственности за крупную партию наркотиков ему грозит наказание и за легализацию денежных средств, приобретённых в результате преступления.