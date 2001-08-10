Сахалинка предстанет перед судом за сбыт синтетических наркотиков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственный отдел ОМВД по Корсаковскому городскому округу завершил расследование уголовного дела в отношении 18-летней местной жительницы, обвиняемой в сбыте синтетического наркотика МДПВ. Девушка передала вещество знакомой, страдающей наркозависимостью, что подтвердила экспертиза, обнаружившая в крови потерпевшей свыше 500 нг/мл запрещённого соединения.
Как сообщает ТИА "Острова" в сахалинской полиции, 16 октября 2024 года обвиняемая встретилась с зависимой знакомой у дома на улице Лермонтова. Зная о пристрастии женщины, она предложила ей купить наркотик, уточнив стоимость дозы. После согласия девушка приобрела у неустановленного лица три свертка с МДПВ, один из которых передала покупательнице. Потерпевшая употребила вещество на месте, что позже подтвердила химико-токсикологическая экспертиза.
«Обвиняемая действовала осознанно: сначала установила контакт с потребителем, затем закупила партию наркотика и реализовала её», — пояснили в следственном управлении. Девушке вменяют ч. 1 ст. 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств»), которая предусматривает до 8 лет лишения свободы.
На данный момент следователи устанавливают личность поставщика наркотиков. Напомним, в 2024 году в Корсаковском округе зафиксировали рост подобных преступлений среди молодежи на 25% — это связывают с активностью онлайн-закладок. Власти региона усилили контроль за Telegram-каналами, через которые чаще всего организуют сбыт.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:38 Сегодня 228 специалистов переехали на Сахалин за 7 лет по программе трудовой мобильности
09:41 Сегодня Сахалинские волонтеры осваивают поисковые методики на всероссийском слете
10:20 Сегодня На Камчатке местных жителей будут судить за икру, которую продавали на рынке
10:58 Сегодня Жители Сахалина тратят треть бюджета на питание
11:31 16 Мая Южно-Сахалинск примет открытый турнир по армейскому рукопашному бою
10:29 16 Мая Власти Сахалинской области выделили более 1 млрд рублей на ремонт коммунальных сетей
17:12 Вчера Только 19% жителей Южно-Сахалинска поддерживают введение налога для неработающих
09:06 19 Мая За выходные на Сахалине автоинспекторы задержали 21 пьяного водителя и 41 – без прав
12:34 25 Апреля Сахалинка лишилась полмиллиона "оформляя" электронный дневник на ребенка
12:46 30 Апреля Экономисты посчитали во-сколько сахалинцам обойдется выезд на природу на праздниках
12:15 7 Мая Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 назвала газовые установки в честь защитников Отечества
10:01 30 Апреля Сахалинстат рассказал, сколько человек трудятся на территории региона
Выбор редакции
- 09:52 Вчера На Сахалине для школьников провели мастер-класс по основам фотографии
- 15:09 21 Мая Сахалинский хореографический центр "Мечта" отметил 30-летие
- 12:07 21 Мая Чемпионка России, Европы и мира по художественной гимнастике провела мастер-класс для юных сахалинцев
- 09:21 20 Мая Сахалинская библиотека проведет день открытых дверей
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?