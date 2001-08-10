Сахалинка предстанет перед судом за сбыт синтетических наркотиков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный отдел ОМВД по Корсаковскому городскому округу завершил расследование уголовного дела в отношении 18-летней местной жительницы, обвиняемой в сбыте синтетического наркотика МДПВ. Девушка передала вещество знакомой, страдающей наркозависимостью, что подтвердила экспертиза, обнаружившая в крови потерпевшей свыше 500 нг/мл запрещённого соединения.

Как сообщает ТИА "Острова" в сахалинской полиции, 16 октября 2024 года обвиняемая встретилась с зависимой знакомой у дома на улице Лермонтова. Зная о пристрастии женщины, она предложила ей купить наркотик, уточнив стоимость дозы. После согласия девушка приобрела у неустановленного лица три свертка с МДПВ, один из которых передала покупательнице. Потерпевшая употребила вещество на месте, что позже подтвердила химико-токсикологическая экспертиза.

«Обвиняемая действовала осознанно: сначала установила контакт с потребителем, затем закупила партию наркотика и реализовала её», — пояснили в следственном управлении. Девушке вменяют ч. 1 ст. 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств»), которая предусматривает до 8 лет лишения свободы.

На данный момент следователи устанавливают личность поставщика наркотиков. Напомним, в 2024 году в Корсаковском округе зафиксировали рост подобных преступлений среди молодежи на 25% — это связывают с активностью онлайн-закладок. Власти региона усилили контроль за Telegram-каналами, через которые чаще всего организуют сбыт.