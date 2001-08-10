Тихоокеанское
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17:48, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка предстанет перед судом за сбыт синтетических наркотиков

Сахалинка предстанет перед судом за сбыт синтетических наркотиков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный отдел ОМВД по Корсаковскому городскому округу завершил расследование уголовного дела в отношении 18-летней местной жительницы, обвиняемой в сбыте синтетического наркотика МДПВ. Девушка передала вещество знакомой, страдающей наркозависимостью, что подтвердила экспертиза, обнаружившая в крови потерпевшей свыше 500 нг/мл запрещённого соединения.

Как сообщает ТИА "Острова" в сахалинской полиции, 16 октября 2024 года обвиняемая встретилась с зависимой знакомой у дома на улице Лермонтова. Зная о пристрастии женщины, она предложила ей купить наркотик, уточнив стоимость дозы. После согласия девушка приобрела у неустановленного лица три свертка с МДПВ, один из которых передала покупательнице. Потерпевшая употребила вещество на месте, что позже подтвердила химико-токсикологическая экспертиза.

«Обвиняемая действовала осознанно: сначала установила контакт с потребителем, затем закупила партию наркотика и реализовала её», — пояснили в следственном управлении. Девушке вменяют ч. 1 ст. 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств»), которая предусматривает до 8 лет лишения свободы.

На данный момент следователи устанавливают личность поставщика наркотиков. Напомним, в 2024 году в Корсаковском округе зафиксировали рост подобных преступлений среди молодежи на 25% — это связывают с активностью онлайн-закладок. Власти региона усилили контроль за Telegram-каналами, через которые чаще всего организуют сбыт.

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