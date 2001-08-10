На Камчатке местных жителей будут судить за икру, которую продавали на рынке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители столицы Камчатки предстанут перед судом за торговлю немаркированной рыбопродукцией. Об этом пишет ТК "41 РЕГИОН".
Сотрудники прокуратуры города Петропавловска-Камчатского утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летней жительницы краевого центра и её 31-летнего сообщника.
"По версии следствия, обвиняемая, работая продавцом на городском рынке, с февраля 2023 по июнь 2024 года по заниженной цене приобретала рыбопродукцию, которую без маркировки перепродавала местным жителям и гостям региона. С целью незаконного обогащения, вступив в сговор со знакомым, организовала в посёлке Светлом Елизовского района Камчатского края производство морских деликатесов", - рассказала Елизавета Денисюк, старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ.
По её словам, в ходе расследования у фигурантов изъято почти полторы тонны икорной, крабовой и рыбной продукции. Теперь сообщники обвиняются по части 3 и 4 статьи 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт продовольственных товаров без маркировки, совершенные в крупном размере, а также группой лиц по предварительному сговору") и части 1 статьи 238 УК РФ ("Хранение и перевозка в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").
При проверке икры, планируемой к продаже, выявлено, что она произведена с использованием запрещённых пищевых добавок.
Уголовное дело направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения по существу.
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