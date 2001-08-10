Сахалинские автоинспекторы за сутки выявили 138 нарушений ПДД
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За 24 часа дорожные инспекторы пресекли 138 нарушений, включая задержание шести пьяных водителей и девяти автомобилистов, не имевших прав. При этом стационарные камеры зафиксировали почти 4 тысячи случаев несоблюдения правил дорожного движения, большинство из которых - превышение скорости.
Как сообщили ТИА "Острова" в региональной Госавтоинспекции, сотрудники во время профилактических рейдов задержали шесть водителей в состоянии опьянения, а еще девять - за управление машинами без прав либо после лишения водительских удостоверений. Помимо этого, инспекторы составили протоколы на трех автомобилистов за выезд на встречную полосу, двух - за езду на незарегистрированных ТС и 12 - за непристегнутые ремни безопасности. Еще семь человек оштрафовали за чрезмерную тонировку стекол, шестерых - за нарушения перевозки детей, а двоих - за эксплуатацию машин с неисправными глушителями.
Автоматические комплексы фотовидеофиксации за сутки зарегистрировали 3905 нарушений ПДД. Как рассказали Тихоокеанскому информационному агентству "Острова" в ЦАФАП ГИБДД, 3688 водителей превысили скорость, 55 проигнорировали запрещающий сигнал светофора, а 31 человек не пристегнулся ремнем безопасности. Шесть автомобилистов не уступили дорогу пешеходам. Кроме того, инспекторы оформили 13 административных материалов за неуплату штрафов в срок, а шесть машин отправили на спецстоянку.
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