Тихоокеанское
информационное агентство
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Сахалинские автоинспекторы за сутки выявили 138 нарушений ПДД

Сахалинские автоинспекторы за сутки выявили 138 нарушений ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За 24 часа дорожные инспекторы пресекли 138 нарушений, включая задержание шести пьяных водителей и девяти автомобилистов, не имевших прав. При этом стационарные камеры зафиксировали почти 4 тысячи случаев несоблюдения правил дорожного движения, большинство из которых - превышение скорости.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональной Госавтоинспекции, сотрудники во время профилактических рейдов задержали шесть водителей в состоянии опьянения, а еще девять - за управление машинами без прав либо после лишения водительских удостоверений. Помимо этого, инспекторы составили протоколы на трех автомобилистов за выезд на встречную полосу, двух - за езду на незарегистрированных ТС и 12 - за непристегнутые ремни безопасности. Еще семь человек оштрафовали за чрезмерную тонировку стекол, шестерых - за нарушения перевозки детей, а двоих - за эксплуатацию машин с неисправными глушителями.

Автоматические комплексы фотовидеофиксации за сутки зарегистрировали 3905 нарушений ПДД. Как рассказали Тихоокеанскому информационному агентству "Острова" в ЦАФАП ГИБДД, 3688 водителей превысили скорость, 55 проигнорировали запрещающий сигнал светофора, а 31 человек не пристегнулся ремнем безопасности. Шесть автомобилистов не уступили дорогу пешеходам. Кроме того, инспекторы оформили 13 административных материалов за неуплату штрафов в срок, а шесть машин отправили на спецстоянку.

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