Мошенники похитили 950 тысяч рублей у жительницы Тымовского

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Неизвестные злоумышленники похитили 950 тысяч рублей с банковского счета жительницы Тымовского района, воспользовавшись уязвимостью в мессенджере. Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, преступники убедили женщину установить приложение "Google Сообщения", что позволило им получить доступ к её финансам.

12 марта неизвестный мужчина позвонил потерпевшей и под предлогом "обеспечения безопасности" убедил её установить указанное приложение. После этого злоумышленники совершили два перевода с её счёта на общую сумму 950 тысяч рублей. "Потерпевшая искренне верила, что выполняет указания сотрудника банка", - пояснили следователи.

Сотрудники правоохранительных органов предупреждают: никогда не стоит устанавливать приложения по просьбе незнакомцев, особенно если они требуют доступ к финансовым данным. "Мошенники постоянно совершенствуют схемы обмана, но главный принцип защиты остаётся неизменным - банки никогда не просят клиентов устанавливать сторонние приложения", - подчеркнули в полиции. В настоящее время ведётся расследование данного инцидента.