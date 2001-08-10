На Сахалине двух подростков обвиняют в мошенничестве на 600 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Холмский межрайонный следственный отдел СК РФ возбудил уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних - 16 и 17 лет. Их подозревают в соучастии в мошенничестве по предварительному сговору (ч. 3 ст. 159 УК РФ), в результате которого потерпевшая лишилась 600 тысяч рублей.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном следственном управлении, в мае 2025 года неизвестный через мессенджер предложил подросткам работать "курьерами" - забирать у людей наличные и переводить деньги на указанные счета. Один из злоумышленников позвонил женщине, представился сотрудником экстренных служб и заявил, что ее родственница попала в ДТП. Под предлогом помощи потерпевшая передала подросткам 600 тысяч рублей, часть которых они оставили себе, а остальное перевели мошенникам.

Оперативники быстро установили личности подростков, но организатор схемы пока остается неизвестным. Следствие допрашивает свидетелей и собирает доказательства. Как рассказали Тихоокеанскому информационному агентству "Острова" в СК, параллельно проверяют, что подтолкнуло несовершеннолетних к участию в преступлении.