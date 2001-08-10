Тихоокеанское
информационное агентство
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08:49, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине автоинспекторы за сутки выявили полторы сотни нарушений

На Сахалине автоинспекторы за сутки выявили полторы сотни нарушений

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние 24 часа на Сахалине произошло одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал несовершеннолетний. Параллельно сотрудники Госавтоинспекции провели масштабные рейды, выявив 151 нарушение ПДД на дорогах и еще 2404 - с помощью камер фиксации.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном управлении ГИБДД, задержали семь водителей, находившихся за рулем в состоянии опьянения. Еще 15 человек управляли автомобилями без прав либо после лишения водительского удостоверения. Кроме того, инспекторы оштрафовали двух водителей за незарегистрированные машины, семерых - за непристегнутые ремни, столько же - за тонировку и нарушение правил перевозки детей.

Автоматические камеры зафиксировали 2177 случаев превышения скорости, 38 выездов на встречную полосу и 35 проездов на красный свет. Как рассказали Тихоокеанскому информационному агентству "Острова" в ГИБДД, 11 автомобилей отправили на штрафстоянку, а одного водителя привлекли к ответственности за неуплаченные штрафы.

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