На Сахалине автоинспекторы за сутки выявили полторы сотни нарушений

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние 24 часа на Сахалине произошло одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал несовершеннолетний. Параллельно сотрудники Госавтоинспекции провели масштабные рейды, выявив 151 нарушение ПДД на дорогах и еще 2404 - с помощью камер фиксации.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном управлении ГИБДД, задержали семь водителей, находившихся за рулем в состоянии опьянения. Еще 15 человек управляли автомобилями без прав либо после лишения водительского удостоверения. Кроме того, инспекторы оштрафовали двух водителей за незарегистрированные машины, семерых - за непристегнутые ремни, столько же - за тонировку и нарушение правил перевозки детей.

Автоматические камеры зафиксировали 2177 случаев превышения скорости, 38 выездов на встречную полосу и 35 проездов на красный свет. Как рассказали Тихоокеанскому информационному агентству "Острова" в ГИБДД, 11 автомобилей отправили на штрафстоянку, а одного водителя привлекли к ответственности за неуплаченные штрафы.