Действовавшего по заданию украинских спецслужб амурчанина обвинили в госизмене

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Амурской области возбуждено уголовное дело о госизмене. Преступление расследует УФСБ. Деятельность местного жителя, причастного к деятельности против безопасности России пресечена, пишет ИА "Порт Амур", ссылаясь на пресс-службу регионального управления ФСБ России.

Установлено, что амурчанин, по заданию украинских спецслужб намеревался принять участие в боевых действиях против Вооруженных Сил России, а также совершить диверсионно-террористический акт на участке Транссибирской магистрали.

Следственный отдел УФСБ в отношении мужчины возбудил уголовное дело по статье 275 УК РФ - государственная измена. Ранее в отношении амурчанина были возбуждены дела по статьям 30, 281, 205.5 УК РФ - приготовление к диверсии и участие в деятельности организации, которая в России признана террористической.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Проводятся следственные действия.